Еще 4 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье

За неделю в Подмосковье эвакуировали почти четыре тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил. Как сообщили в региональном Минтрансе, с улиц убрали 3,9 тысячи машин — на 370 больше, чем неделей ранее.

Больше всего нарушителей оказалось в Ленинском округе, где эвакуировали 425 автомобилей. Следом идут Красногорск, Мытищи, Люберцы и Химки.Чаще всего эвакуации касались автомобилей марок KIA, ВАЗ, Hyundai, Geely и Volkswagen.

В ведомстве напомнили, что неправильная парковка — это не просто нарушение, а серьезная помеха для движения общественного транспорта и машин экстренных служб. Особенно опасно оставлять авто на пешеходных переходах, остановках, проезжей части и в зонах, где стоят знаки, запрещающие стоянку.

Машину могут эвакуировать, если она стоит на переходе или ближе пяти метров к нему, во втором ряду, на автобусной остановке или под знаком «Парковка для инвалидов» — без соответствующих документов. Если машину увезли, ее местоположение можно узнать по телефону 112 или через приложение «112 МО».