Еще 4 тысячи машин в Подмосковье эвакуировали из-за неправильной парковки

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали более четырех тысяч автомобилей, которые припарковали с нарушением правил. Это на 12 машин больше, чем неделей ранее, сообщили в Минтрансе региона.

По данным Центра безопасности дорожного движения, больше всего эвакуированных машин оказалось в Мытищах, Ленинском округе, Химках и Красногорске. Водителям напоминают, что не стоит оставлять машины на остановках общественного транспорта, заграждать проезды или мешать спецтехнике и экстренным службам.

Автомобиль могут эвакуировать за парковку под запрещающим знаком, на местах для инвалидов при отсутствии соответствующих документов, а также на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними.

Если транспортное средство эвакуировали, узнать, куда его направили, можно по номеру 112 или через приложение «112 МО».