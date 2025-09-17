Еще 4 тысячи гектаров залежных земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье

Еще более четырех гектаров земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье. Ранее они не использовались, а теперь на них запустят фермы и производства.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, всего с начала года новые земельные участки освоили в 20 городских округах Подмосковья. Так, в Волоколамске на площади 838 гектаров начали выращивать зерновые и зернобобовые культуры. Еще на семи гектарах начали разводить молочный скот.

В Ступине новые земли освоили «Племзавод Барыбино» и «Племзавод Повадино», а также АО «АгроМолоко». Более 380 гектаров в Лотошине приспособили под возделование зерновых культур

В министерстве отметили, что сельхозпроизводители могут получить субсидии при введении залежных земель в оборот. Поддержка позволяет возместить до 50% затрат. Узнать больше об этом можно по ссылке.