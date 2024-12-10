Еще 4 тыс заявок на присвоение адреса подали онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья подали свыше четырех тысяч электронных заявлений на присвоение или аннулирование адреса за неделю. Такая онлайн-услуга доступна на региональном портале.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе «Земля и стройка». Она необходима для присвоения адреса земельному участку, зданию или другому сооружению. Получить ее можно даже если строительство еще продолжается.
Для подачи заявки нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить форму. Перед этим можно проверить наличие адреса в реестре.
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