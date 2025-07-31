Еще 4 тротуара обустроят в Серпухове

В городском округе Серпухов проводят работы по улучшению дорожной инфраструктуры. Новые дорожки для пешеходов появятся в четырех локациях муниципалитета.

Так, по просьбам жителей деревни Паниково специалисты обустраивают тротуар протяженностью 1860 метров. Новая пешеходная дорожка вдоль оживленной проезжей части обеспечит безопасность порядка 500 сельчан. Работы выполнят специалисты АО «Мосавтодор».

Также обновят тротуар на улице Коншиных: от улицы Форсса до улицы Дальняя. Специалисты работают на участке протяженностью 910 метров. Уже завершили ремонт на Октябрьской улице от 2-го Нарского переулка до дома № 35 на территории длиной 112 метров. В ближайшее время подрядчик планирует начать обустройство тротуара на Пролетарской улице, работы охватят участок протяженностью 155 метров.