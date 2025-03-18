Еще 4 станции водоподготовки подстроят в Воскресенске до 2026 года

В Воскресенске построят четыре новые станции водоподготовки до 2026 года. В настоящее время формируется документация на проведение конкурса по определению подрядчика.

Строительство станций водоподготовки пройдет в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Ее действие во Воскресенске рассчитано до 2026 года.

На водозаборе «Золотово» появится станция производительностью 40 кубических метров в час, три другие будут обладать мощностью 10 метров кубических в час. Их установят на водозаборах «Леоново», «Губино» и «Знаменка».

В настоящее время готовятся документы на проведение конкурса по определению подрядных организаций. Модернизация позволит обеспечить население качественной питьевой водой. Улучшения заметят более 2400 жителей городского округа Воскресенск.