Еще 4 станции водоподготовки подстроят в Воскресенске до 2026 года

В Воскресенске построят четыре новые станции водоподготовки до 2026 года. В настоящее время формируется документация на проведение конкурса по определению подрядчика.
Строительство станций водоподготовки пройдет в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Ее действие во Воскресенске рассчитано до 2026 года.
На водозаборе «Золотово» появится станция производительностью 40 кубических метров в час, три другие будут обладать мощностью 10 метров кубических в час. Их установят на водозаборах «Леоново», «Губино» и «Знаменка».
В настоящее время готовятся документы на проведение конкурса по определению подрядных организаций. Модернизация позволит обеспечить население качественной питьевой водой. Улучшения заметят более 2400 жителей городского округа Воскресенск.
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