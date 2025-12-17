Еще 4 станции обезжелезивания воды установили в Истре

В 2025 году по программе «Чистая вода» в Истре на водозаборных узлах открыли еще четыре современные станции обезжелезивания. За пять лет существования проекта их установили на 13 объектах муниципального округа.

Станции водоочистки построили в Синево, Красновидово, Вельяминово и Алехново. Теперь эти объекты обеспечивают чистой питьевой водой более двух тысяч жителей округа. Каждая блочно-модульная станция оснащена современной инновационной системой водоочистки, которая эффективно удаляет механические примеси и все виды железа, приводя качество воды в полное соответствие требованиям СанПин.

Дополнительно на ВЗУ установили резервуары чистой воды и насосные станции второго подъема. Это обеспечивает стабильность и надежность водоснабжения, в том числе в периоды пиковых нагрузок.

Таким образом, начиная с 2020 года, на территории муниципального округа Истра уже на 17 водозаборных узлах обновили станции очистки воды, которые обеспечили качественной питьевой водой порядка 20 тысяч жителей.