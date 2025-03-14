Еще 4 станции обезжелезивания установят на водозаборных узлах в Истре в 2025 году

Результаты лабораторных анализов подтверждают, что после обновления водозаборного узла в селе Новопетровское в Истре, в воде исчез запах железа, она стала чистой. В этом году в округе разместят еще четыре таких сооружения: в Синево, Красновидово, Вельяминово и Алехново.

Новую станцию обезжелезивания ввели в эксплуатацию в декабре 2024 года. Ее запустили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода». Обезжелезивание воды производят без использования химических реагентов. Для очищения применяют кинетическую энергию: она насыщает воду кислородом, а железо выпадает в осадок. Улучшение качества подтверждают не только лабораторные исследования, но и местные жители.

Отметим, что в Истре при содействии главы Подмосковья Андрея Воробьева с 2020 года современные станции очистки воды установлены уже на 13 водозаборных узлах.