Еще 4 спортивные площадки построят в Красногорске в 2025 году

В Красногорске продолжают развивать спортивную инфраструктуру. В округе ремонтируют стадион «Зоркий», а также планируют построить четыре площадки во дворах.

Подобные площадки в 2024 году построили в Нахабине, Путилкове, жилых комплексах «Новая Опалиха», «Малина», «Новое За Митино» и «Усово Парк».

«Расширяя доступность спортивной инфраструктуры, ежегодно по просьбе жителей строим новые площадки с акцентом на игровые виды и индивидуальные занятия физкультурой», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков отметил, что важно создать современные условия комфорта. В 2025 году для этого построят площадки на улице Мерлушкина, 12, улице Народного Ополчения 21 в Красногорске, на улице Спасской в Павшинской пойме и на улице Сходненской в Путилкове. Работы планируют завершить осенью.