Еще 4 спецмашины закупили для Дмитровского водоканала

МУП «Дмитровский водоканал» получил четыре единицы коммунальной техники в рамках губернаторской программы «Трансформация ЖКХ Подмосковья». Новое оборудование укрепит материально-техническую базу предприятия и повысит эффективность работы.

Для Дмитровского водоканала закупили илососные машины, оснащенные системой высокого давления для очистки колодцев глубиной до 10 метров, полноприводный кран-манипулятор грузоподъемностью восемь тонн и каналопромывочную машину с рабочим давлением 160 атмосфер.

«Нашему предприятию необходимо обслуживать 300 километров канализационных и 500 километров водопроводных сетей. Новая спецтехника значительно усилит наши возможности, особенно в условиях возрастающей нагрузки», — сказал директор МУП «Дмитровский водоканал» Михаил Костышин.

Техника создана на платформе «КАМАЗ». Она предназначена для откачки ила при авариях на водопроводных линиях, замены насосов, генераторов и транспортировки задвижек, а также для оперативного устранения засоров.

«Мы благодарны губернатору Андрею Воробьеву за системную поддержку в переоснащении коммунальной инфраструктуры. Новая техника позволит специалистам водоканала оперативнее реагировать на аварии и повысить качество услуг для жителей», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Каналопромывочная машина уже приступила к работе. Остальную технику отправят на линию после обучения водителей.

Для Дмитровского водоканала также закупят дополнительные машины на базе ГАЗелей для восстановительных бригад.