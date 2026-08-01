Еще 4 сотрудника НПО Лавочкина из Химок получили жилищные сертификаты

Обладателями сертификатов стали Анастасия Мелкишева, Анна Болтнева, Алина Туманова и Артем Егоров. Награждение провела заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Алина Туманова поделилась, что социальная ипотека дает реальный шанс на жилье при государственной поддержке, и для молодых специалистов это ключевой фактор при выборе работодателя. Без отдела социальной политики предприятия пройти все этапы конкурса было бы сложнее.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные условия улучшили 22 специалиста научно-производственного объединения имени Лавочкина.

По условиям программы правительство Московской области полностью оплачивает стоимость квартиры для ученых и специалистов в сфере оборонно-промышленного комплекса в возрасте до 35 лет.

Участники программы в течение 10 лет выплачивают только проценты по кредиту. Всего с начала 2026 года государственную поддержку получили 30 молодых ученых и 30 уникальных специалистов оборонно-промышленного комплекса региона.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов отметил, что получение жилищных сертификатов — это реальная забота о людях. Когда семья уверена в своем будущем, специалист работает спокойнее и продуктивнее. Так укрепляется научно-производственный потенциал региона.