Еще 4 сиротам вручили ключи от новых квартир в Красногорске

На мероприятии присутствовали не только новоселы, но и их друзья и близкие. Одним из тех, кто получил новое жилье, стал Игорь Тихонов. Молодой человек планирует связать свою будущую карьеру со службой в правоохранительных органах. Он отметил, что для него важно вносить вклад в общество, особенно после такого значимого подарка, и поблагодарил администрацию городского округа и государство за предоставленную возможность.

Напомним, что ранее в Красногорске получили квартиры 25 сирот, которым исполнилось 18 лет.

Московская область остается единственным регионом, где сертификат на квартиру можно получить с этого возраста. В других субъектах России такая возможность у сирот появляется только с 23 лет.