Еще 4 школы отремонтировали в Серпухове

Наиболее масштабные преобразования происходят в корпусе № 2 Лицея города Протвино, где выполнено более 80% демонтажа, ведутся общестроительные работы и монтаж окон, а кровля готова на 90%. В Липицкой школе основные усилия сосредоточены на демонтаже и кладке перегородок, параллельно монтируются инженерные системы и поставляются новые оконные блоки. В школах № 7 и № 10 полным ходом идут работы по монтажу окон и устройству кровли.

«Наша цель — создать для детей максимально современные и комфортные условия. После ремонта в школах появится новое оборудование и мебель, будут выполнены удобные перепланировки, а фасады и территории станут яркими и ухоженными. Мы держим на строгом контроле сроки и качество работ, чтобы к 1 сентября 2026 года дети вернулись в обновленные, светлые и безопасные школы», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Полное завершение всех работ и ввод объектов в эксплуатацию запланированы к началу нового учебного года в 2026 году.