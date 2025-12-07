Еще 4 школы капитально отремонтируют в Серпухове в 2026 году

В Серпухове продолжается капитальный ремонт четырех образовательных учреждений. Все объекты должны привести в порядок к 1 сентября 2026 года.

В Липицкой школе на объекте работают 12 человек. Они демонтируют покрытия стен и потолка на первом этаже, монтируют отмостки и заземление, ожидают поставку материалов для обустройства перегородок.

В школе № 7 трудятся 18 человек. Они монтируют новую кровлю и устанавливают оконные блоки. В школе № 10 работают 12 специалистов. Они уже завершили основные этапы монтажа кровельной конструкции.

Во втором корпусе лицея в Протвине задействованы 46 человек. Они укладывают перегородки и проемы, проводят штукатурные, электромонтажные и сантехнические работы, меняют старые оконные блоки. Особое внимание уделяют чистоте на объектах. Рабочие своевременно вывозят мусор.

Помимо этого, капитально отремонтируют два детских сада.

Обновления проводят в рамках президентской программы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Все работы должны завершить к 1 сентября 2026 года, чтобы дети начали учебный год в новых и комфортабельных учреждениях.