Еще 4 школы капитально отремонтируют в округе Пушкинский в 2026 году

Капитальный ремонт в текущем году проведут в четырех школах муниципалитета. Кроме того, будут возведены две пристройки к образовательным учреждениям.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проинспектировал работы в корпусе № 1 Софринского образовательного комплекса, расположенном в микрорайоне Софрино-1.

Площадь здания составляет более 5 тысяч квадратных метров. На объекте ежедневно трудятся 68 человек. Завершить капитальный ремонт планируют к 1 августа, затем здание передадут педагогам для дальнейшей подготовки к образовательному процессу.

В 2026 году будут обновлены также Образовательный комплекс № 7, корпус № 2 в Пушкино на улице Кольцовской; Софринский образовательный комплекс, корпус № 3, на улице Полевой и средняя общеобразовательная школа № 1 в Красноармейске на улице Академика Янгеля.

Все объекты находятся в высокой степени готовности, их открытие запланировано на 1 сентября.

Также в этом году в Ивантеевке возведут пристройки к гимназии № 6 на улице Смурякова и Образовательному центру № 2 на улице Хлебозаводской.