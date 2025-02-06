Еще 4 школы и 5 детских садов откроются в Ленинском округе в 2025 году

Станислав Каторов рассказал, какие образовательные объекты будут открыты в Ленинском округе в 2025 году. Для юных жителей муниципалитета возведут четыре школы и пять детских садов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел еженедельное совещание с региональной командой правительства и главами муниципалитетов. Станислав Каторов доложил о реализации проектов привлечения педагогов в общеобразовательные учреждения.

«В 2024 году мы открыли три учебных заведения на 3287 учащихся в жилых комплексах „Южная Битца“, „Восточное Бутово“ и в селе Молоково. Совместно с Центром развития карьеры в предыдущем году нам удалось привлечь 217 учителей. Сейчас в школах нашего округа открыты 22 вакансии с целью уменьшения нагрузки на действующих преподавателей. Осознавая значимость укомплектованности школ для качества образования, мы прилагаем усилия для привлечения опытных специалистов в наши учебные заведения», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В округе внедрили программы профессионального роста, которые позволяют педагогам делиться опытом и знаниями с новичками, поддерживать высокий стандарт обучения школьников. Приоритетная задача муниципалитета — строительство новых школ и детских садов.

«В 2025 году планируем расширяться. Откроем крупнейшую школу в округе. В жилом комплексе „Первый квартал“ осенью начнет работу школа для 1675 детей. Откроем школу на 1350 учеников в ЖК „Римский“ по государственной программе, а также откроем школы по 1100 мест в ЖК „Пригород Лесное“ и деревне Коробово. Также в детских садах за счет открытия новых объектов мы планируем создать 1465 мест и сократить очередность в дошкольные учреждения», — доложил в ходе совещания с губернатором Станислав Каторов.

Детский сад на 325 мест откроют в жилом комплексе «Восточное Бутово», а дошкольное учреждение на 310 малышей — в ЖК «Эко Видное 2.0». Также новые детские сады возведут в ЖК «Южная Битца», «Новое Видное» и «Зеленые Аллеи».