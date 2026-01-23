Еще 4 школы и 3 детских сада построят в Ленинском округе

«При проектировании новых школ и детских садов мы делаем акцент не только на количество мест, но и на качество образовательной среды. Это современные здания с продуманной инфраструктурой, доступной средой и возможностями для дополнительного образования и развития детей», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В ближайшие два года возведут четыре школы: на 1675 мест в ЖК «Первый Квартал», на 1150 мест в ЖК «Южная Битца», на 1250 мест в ЖК «1-й Южный» и на 825 мест в ЖК «Ново-Молоково». Также построят три детских сада: на 300 мест в ЖК «1-й Донской», на 330 мест в ЖК «1-й Южный» и на 210 мест в ЖК «Третий квартал».

Все объекты находятся на разных этапах проектирования и строительства и будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. В 2025 году на территории округа уже было введено в эксплуатацию 7 зданий детских садов и 5 школ.