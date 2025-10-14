Еще 4 школы и 2 детских сада обновят в Серпухове в 2025-2026 учебном году

В текущем учебном году на территории городского округа Серпухов реконструируют четыре школы и два дошкольных учреждения, их оснастят новым современным оборудованием и мебелью. Ремонт проводят благодаря президентской программе и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В школах № 7, № 10, а также в детском саду № 51 «Центр детства» завершают демонтажные работы. Специалисты обустраивают там крыши и возводят перегородки. В ближайшее время они займутся обновлением инженерных коммуникаций. В школе № 7 устанавливают новые оконные блоки.

Демонтируют старые конструкции и в детском саду «Ласточка». Вместе с этим строители обрабатывают перекрытия с помощью пескоструйной машины. Специалисты уже завершили гидроизоляцию крыши первым слоем и начали электромонтажные работы.

Отметим, что День знаний в 2026 году свыше 3,6 тысяч детей встретят в обновленных образовательных учреждениях. Школы и детские сады оснастят новым современным оборудованием и мебелью.

«Динамику и качество выполняемых работ держу на личном контроле», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.