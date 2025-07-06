Еще 4 школы и 2 детских сада капитально отремонтируют в Серпухове

В 2025-2026 учебном году в программу капитального ремонта включены четыре школы и два детских сада городского округа Серпухов. Образовательные учреждения включили в народную программу партии «Единая Россия».

Ученики школы № 7 будут временно заниматься в школах № 9 и № 13. Начальные классы школы № 10 переведут в дошкольные отделения, а средние и старшие — в школу № 3. Воспитанников Липицкой школы перераспределят в здания интерната, клуба и дошкольного отделения. Ребята из лицея в Протвине временно расположатся внутри образовательного комплекса: начальные классы — в дошкольном отделении, а средние и старшие — в лицее № 1.

Малышей из детских садов № 48 и № 51 «Центра детства» распределят по близлежащим учреждениям.

Подготовительные работы к капитальным ремонтам уже начались. На следующей неделе подрядчик приступит к обследованию зданий.

Ремонт проводится по поручению президента России Владимира Путина в рамках народной программы «Единой России».