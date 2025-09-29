Еще 4 школы и 2 детских сада капитально отремонтируют в Серпухове

Капитальные ремонты образовательных учреждений в Серпухове проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева . В этом году преобразят четыре школы и два детских сада — создадут среду для эффективного обучения и всестороннего развития воспитанников.

Глава городского округа Алексей Шимко и муниципальный депутат Наталья Боровских проверили работы в школах № 7 и № 10. Подрядчики завершили демонтаж на 80%, занимаются ремонтом кровли. К середине сентября привезут оконные конструкции, а установят их в ноябре. Рабочие также должны утеплить контур до наступления холодов, чтобы приступить к отделке помещений и замене коммуникаций.

На время ремонта учеников перевели в другие учреждения: 1081 ребенок школы № 7 обучается в пристройке к основному зданию, а также в школах № 9 и № 13. Еще 965 человек из школы № 10 занимаются в здании начальной школы и в детском отделении «Ромашка».

После капитального ремонта дети будут учиться в ярких кабинетах с новым оборудованием и мебелью, также благоустроят прилегающую территорию. Эти изменения создадут условия для качественного образования и комфортного пребывания учащихся.