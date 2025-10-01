Еще 4 сертификата вручили переселенцам из аварийного фонда в Волоколамске

Реализация государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» продолжается в муниципалитете. Четыре сертификата впервые получили семьи, проживающие в аварийном фонде по договорам социального найма.

Благодаря расширению программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева жилищные сертификаты теперь могут получить арендаторы муниципальных квартир, признанных аварийными. Четыре жителя Волоколамского округа воспользовались этой возможностью.

Двое из них арендовали муниципальное жилье в доме № 40/1 на улице Панфилова, еще двое — в аварийных домах № 17 и № 7 на улице Энтузиастов. Сертификаты переселенцы получили из рук главы округа Натальи Козловой и ее первого заместителя Анны Агаповой.

Наталья Козлова отметила, что все обладатели документа решили остаться в Волоколамском округе, хотя сертификат дает право приобрести жилье в любой точке Подмосковья. «Это говорит о том, что людям комфортно проживать в своем родном городе», — сказала руководитель муниципалитета.