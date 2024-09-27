Еще 4 семьи переселили из аварийных домов в Красноармейске

Процедура подписания договоров мены состоялась в Красноармейске, расположенном в Пушкинском городском округе. Граждане получили новое жилье в современном многоквартирном доме.

В 2014 году четыре многоквартирных дома в Красноармейске были признаны аварийными. Эти дома расположены по следующим адресам: улица Свердлова, дом 12; улица Чкалова, дом 15; улица Лермонтова, дом 8; и улица Дачная, дом 37.

Теперь жильцы вышеуказанных аварийных домов переселились в новый многоквартирный дом № 9А по улице Краснофлотская в Красноармейске.

Переселение граждан из аварийного фондa проходит в рамках государственной программы Московской области, цель которой — обеспечить граждан достойным жильем взамен старых и небезопасных зданий.

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