Еще 4 семьи из Солнечногорска получили ключи от новых квартир

Очередной этап реализации президентского проекта «Жилье и городская среда» завершился в Солнечногорске. Восемь человек, ранее проживавших в аварийных домах, получили ключи от новых квартир.

Основным домом для переселения стал микрорайон Локомотивный, где суммарно участникам программы выделили 90 квартир. Сейчас специалисты оформили 28 договоров для бывших жителей аварийного дома № 18 в Поваровке. Помимо них, в новые квартиры переедут жители микрорайона № 2 поселка Поварово.

«Президентская программа позволяет нам системно решать вопросы переселения из аварийного фонда. Мы рады, что еще четыре семьи встретят новоселье в современных и соответствующих всем необходимым стандартам безопасности квартирах», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

В 2025 году снесли семь расселенных многоквартирных домов в Лыткине, Поварове, Жукове.