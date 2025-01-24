Еще 4 семьи из Лыткарина получили субсидию на покупку жилья

Четыре молодые семьи из Лыткарина в этом году улучшат свои жилищные условия благодаря госпрограмме «Жилище». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Участники программы отмечают, что давно мечтали о собственном жилье. У многих подрастают дети. Субсидия позволит приобрести жилье, где у каждого будет свое личное пространство.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, пара должна жить в Подмосковье и нуждаться в жилье.
В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.
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