Еще 4 семьи из Лыткарина получили субсидию на покупку жилья

Четыре молодые семьи из Лыткарина в этом году улучшат свои жилищные условия благодаря госпрограмме «Жилище». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Участники программы отмечают, что давно мечтали о собственном жилье. У многих подрастают дети. Субсидия позволит приобрести жилье, где у каждого будет свое личное пространство.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, пара должна жить в Подмосковье и нуждаться в жилье.

В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.