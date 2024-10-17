Еще 4 ребенка-сироты получат жилищные сертификаты в Ленинском до конца года

Жилищные сертификаты в Ленинском городском округе в этом году получат 14 детей, оставшиеся без попечения родителей. 10 из них уже стали обладателями такого документа.

Дети-сироты, уже получившие сертификаты, реализовали их. Они купили однокомнатные, двухкомнатные и даже одну трехкомнатную квартиры. Еще один ребенок получил жилье по договору специализированного найма.

Такая поддержка стала возможной благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего за 11 лет в Ленинском округе обеспечили жильем 90 детей.

«Такая мера социальной поддержки от государства станет прочным основанием для ребят, на котором они смело смогут строить свое будущее. Каждый ребенок заслуживает уютный дом и заботу», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что в Московской области молодые люди, включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения 18 лет могут выбрать квартиру в Подмосковье. С начала действия программы жильем в области обеспечили более 8000 детей.

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