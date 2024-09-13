Еще 4 подмосковные фермы получат грант на развитие туристической отрасли в 2025 году

Минсельхоз России завершил отбор проектов на грант «Агротуризм» на 2025 год. Так, среди победителей оказались четыре подмосковные фермы. Они смогут получить до десяти миллионов рублей на развитие туристической отрасли. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что среди победителей оказались КФХ «Былинкино», где производят молочную продукцию и планируют экскурсии и мастер-классы, экопроект «Хутор Спасский», предлагающий отдых на мини-ферме и зоны барбекю, КФХ Шаньшиной Т. И., занимающееся разведением крупного рогатого скота, и фермерское хозяйство Юрко О. В., развивающее декоративное садоводство и экскурсионные маршруты.

Напомним, грант можно использовать на создание или модернизацию туристической инфраструктуры, благоустройство, а также покупку оборудования и подключение к коммуникациям. Одно из обязательных условий — наличие регистрации на сельской территории и работа не менее пяти лет с момента получения гранта.

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