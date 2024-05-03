Еще 4 пешеходные дорожки появятся в Талдомском округе в этом году | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:33 Еще 4 пешеходные дорожки появятся в Талдомском округе в этом году Пресс-служба администрации Талдомского городского округа

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Запущенная в 2021 году программа «Пешком» призвана улучшить пешеходную инфраструктуру в Подмосковье. В этом году для повышения комфорта жителей Талдомского округа запланировано благоустройство четырех пешеходных маршрутов.

Чаще всего «народные тропы» пролегают через дворы, парки и другие общественные зоны, связывая жилые дома с остановками общественного транспорта и объектами социального значения.

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Новые дорожки появятся в селе Квашенки — между школой и церковью, в поселке Запрудня — от улицы Калинина к школе № 1 и от Пролетарского переулка, дом 26, к детской школе искусств, дом 28А, в городе Талдом — от проспекта Ленстрой до Кооперативного проспекта, ведущего к колледжу искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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