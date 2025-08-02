Еще 4 педагога в Химках получили жилищные сертификаты

В Доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». В числе правообладателей — четыре педагога из Химок.

Среди обладателей социальной ипотеки — учитель математики в школе-интернате «Кадетский корпус» Юрий Дунин. Он окончил аспирантуру по специальности «Математический анализ» и с 2013 года начал преподавать. Многие из его воспитанников добиваются весомых результатов на ЕГЭ и ОГЭ, а коллеги отмечают высокий профессионализм, любовь к детям и преданность профессии.

Еще один педагог — учитель начальных классов «Тридцать первой школы» Мехребан Амирова. Она работает в образовательном учреждении с момента открытия и помогает детям раскрыть потенциал. Ее ученики становятся победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов. Мехребан Низамиевна — пример для коллег. Ее талант и самоотверженный труд отметили на региональном конкурсе «Советник года», где она стала обладателем диплома II степени.

Собственниками квартир также станут учителя начальных классов Любовь Потапова из школы № 29 и Лилия Кодзокова из школы «Флагман».

«От всего сердца поздравляю наших учителей с получением сертификатов! Желаю, чтобы вы как можно скорее приобрели жилье и отметили новоселье. Пусть в ваших домах всегда царят добро, счастье и благополучие!» — отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Жилищные сертификаты вручили 53 педагогам и 20 молодым специалистам Подмосковья.

Отметим, губернаторская программа «Социальная ипотека» работает в области с 2016 года. С начала ее действия 34 педагога в Химках улучшили жилищные условия. Льготу на приобретение жилья также получают медики, молодые ученые и другие уникальные специалисты.