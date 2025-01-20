Еще 4 офиса «Почты России» построили в Подмосковье в 2024 году

Новые офисы «Почты России» построили в четырех округах Подмосковья в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Почта России» построили новые отделение по технологии быстровозводимых конструкций. Новые офисы будут обслуживать более 13 тысяч подмосковных жителей.

Почтовые отделения построили в селах Жаворонки Одинцовского округа (143020), Костино Дмитровского округа (141829), Темпы Талдомского округа (141950) и в деревне Морозово Раменского округа (140166).

В отделениях оказывают все почтовые и финансовые услуги. С помощью оператора можно воспользоваться сервисами портала госуслуг. Каждый желающий сможет самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

«Для нас важно, чтобы жители небольших населенных пунктов могли пользоваться почтовыми услугами наравне с городскими. Установка новых модернизированных отделений — это оптимальное решение для местных жителей», — говорит директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.

В 2024 году компания отремонтировала 19 отделений в Подмосковье.