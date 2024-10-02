Три школы и детский сад построят в Ленинском округе к концу 2024 года

Строительство еще четырех новых образовательных объектов подходит к завершению в Ленинском городском округе. Детсад в жилом комплексе «Восточное Бутово» и школы в ЖК «Пригород Лесное», «Горки Парк» и «Эко Видное 2» планируют ввести в эксплуатацию в декабре.

На объектах заканчиваются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Все проекты разработаны для комфортного пребывания воспитанников и персонала учреждений.

В детском саду будет организовано 14 групп для 325 малышей. В нем обустроены физкультурный и музыкальный залы, столовая, медицинский блок и помещения для групповых занятий. На территории после озеленения и благоустройства установят качели, навесы и игровые элементы.

Общая вместимость трех школ составляет 3300 учеников. В зданиях будут оборудованы учебные классы, помещения для групп продленного дня, мастерские для творческих занятий, актовые и спортивные залы. Питание школьников организуют в современных столовых, а на территории обеспечат условия для занятий физкультурой.

Главы муниципалитета Станислав Каторов подчеркнул, что для властей округа строительство новых объектов образования является приоритетом. Он добавил, что все работы идут по графику.

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