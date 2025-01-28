Еще 4 объекта образования появятся в Коломне и Озерах в ближайшие три года

В городском округе Коломна активно развивается образовательная инфраструктура. В ближайшие три года в Коломне и Озерах планируется строительство и ввод в эксплуатацию четырех новых объектов образования, что позволит значительно улучшить условия для обучения и воспитания детей.

Уже в третьем квартале текущего года в новом микрорайоне Подлипки-город планируется сдать детский сад на 185 мест. Новый садик станет важным объектом для разгрузки дошкольных учреждений в центральной части города, включая улицы Пионерскую и Октябрьской революции.

Сюда будут переведены воспитанники детского сада № 4 «Веснушки» на улице Шилова на время капитального ремонта, а также малыши из детского сада № 24 «Белочка» на улице Пионерской, здание которого будет перепрофилировано под начальную школу.

«В настоящее время составляется дорожная карта по введению в эксплуатацию здания нового детского сада в Подлипках. Его передадут школе № 14», — сообщила начальник управления образования администрации городского округа Коломна Янина Щеглова.

Еще один детский сад появится в Коломне на улице Захарова. Новый объект, рассчитанный на 140 мест, планируют сдать в 2026 году. После завершения строительства здание будет передано школе № 15.

В Озерах на улице Калинина начнется строительство детского сада на 125 мест. Работы запланированы на 2025–2026 годы. После ввода в эксплуатацию новый садик примет воспитанников из учреждения на улице Высокополянской. Здание будет передано школе № 2.

В 2025–2027 годах в Коломне планируется возведение пристройки к школе № 14 на улице Шилова. Новый корпус рассчитан на 400 мест и будет включать спортивный зал и 16 современных учебных кабинетов, оборудованных для занятий физикой, химией, биологией и технологией.

Реализация этих проектов направлена на создание комфортных условий для обучения и воспитания детей, а также на решение проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях округа.