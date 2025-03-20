Еще 4 новых распределительных пункта построят в Домодедове в 2025 году

В 2025 году в Домодедове введут в эксплуатацию четыре новых распределительных пункта «Домодедово», «Степыгино», «Юсупово» и «Овчинки». Это позволит повысить надежность электроснабжения для жителей более чем 30 населенных пунктов.

Благодаря новому пункту «Степыгино» качество электроснабжения улучшат для четырех тысяч жителей деревни, а также Добрынихи, коттеджных поселков «Сказка» и «Дивный».

В деревне Степыгино они монтируют провода на построенную высоковольтную линию для подключения нового распределительного пункта.

В районе села Домодедово готовится к запуску еще один полностью автоматизированный распределительный пункт. Здесь установили 18 ячеек полной заводской готовности отечественной разработки. В нем есть все необходимые функции: коммутации, измерения, защиты и учета электроэнергии.

«Очень серьезный проект. Такого за последние десятилетия еще не было. Были вложены достаточно большие ресурсы в эту работу, и они принесут значительный эффект уже в 2025 году. К началу осенне-зимнего периода 2025–2026 годов мы увидим эффект. Качество и надежность электроснабжения в городском округе Домодедово будет значительно лучше», — рассказал Юрий Мухин, начальник Домодедовского РЭС филиала «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети».

Энергетики компании «Россети Московский регион» проложили более 60 километров кабельных лини и свыше трех километров воздушных. Это позволит перевести с существующих фидеров порядка 40 мега Ватт мощности, обеспечить резервирование существующих сетей и повысить качество электроснабжения в период низких температур.