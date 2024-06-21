Еще 4 новых автобуса вывели на маршруты в Химках

Филиал «Мострансавто» № 8 в Химках получил четыре низкопольных автобуса ЛиАЗ 5292. Два уже определили на маршрут от станции «Сходня». Другие курсируют между станциями «Химки» и «Лобня», а также между «Химки» и больницей № 119.

Собрали новые транспортные средства в Подмосковье. Они вмещают до 100 человек. Автобусы оснащены современным оборудованием: климат-контролем, камерами видеонаблюдения, электронными табличками и валидаторами. Также жители могут заряжать в них электронные устройства.

«Ранее к нам поступали жалобы от жителей на нарушения расписания автобусов по этим направлениям. В связи с этим было принято решение увеличить автопарк. Новые автобусы уже начали перевозить пассажиров гостей и жителей нашего муниципалитета», — рассказал куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Александр Васильев.

Автобусы оборудованы для комфортного передвижения маломобильных граждан, организованы места для инвалидных колясок.

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