Еще 4 новых автобуса вывели на маршруты в Дубне

Новые транспортные средства поступили в наукоград благодаря поддержке Правительства Московской области. Два автобуса уже курсируют по маршруту № 11, еще другие работают на маршрутах № 5 и № 6.

Дубна получила четыре автобуса класса Евро‑5 после переговоров, которые глава округа Максим Тихомирова провел с компанией «Мострансавто». Водители уже опробовали технику на трассе, пока перегоняли транспорт в Дубну, и отметили преимущества перед другими моделями. Автобусы такого класса снижают нагрузку на окружающую среду, а их технические характеристики гарантируют надежность и комфорт на долгие годы. Кроме того, они более удобные.

«Техника — чудо, такие у нас впервые. По маневренности хорошие», — поделился водитель Дмитрий Савин.

Две машины поступили на замену сломанным, а еще две — дополнительно. Теперь автобусный парк наукограда насчитывает 24 автобуса. Работа по его обновлению и расширению продолжится. Также ведутся переговоры о том, чтобы изменить существующие маршруты на более удобные и комфортные для жителей.