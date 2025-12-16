16 декабря 2025 08:46 Еще 4 новых автобуса пополнили автопарк округа Пушкинский 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский Подмосковье

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов передал сотрудникам МАП № 10 в Ивантеевке ключи от новых автобусов. Их выведут на маршруты № 316 и № 451.

Как рассказал Максим Красноцветов, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципалитете продолжается обновление и расширение автопарка общественного транспорта. «Сегодня в работу поступили четыре единицы техники большого класса марки ЛиАЗ. На встрече побеседовали с водителями и поблагодарили их за работу!» — рассказал глава округа.

Кабина водителя в новых автобусах отделена от салона. Все машины оснащены камерами видеонаблюдения и кондиционерами. Обивка салона выполнена из современного высокопрочного материала.

Отметим, что в городском округе Пушкинский насчитывают 57 автобусных маршрутов, в том числе 44 муниципальных. На линии выходят 298 машин, из них 133 — большого класса, 132 — малого и 33 — среднего класса.