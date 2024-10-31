Еще 4 новые школы откроют в Подмосковье до конца года

Еще четыре школы построят в Подмосковье по нацпроекту «Образование» до конца года. В них смогут пойти 3,9 тысячи человек.

В этом году за школьные парты в Подмосковье сели 1,1 миллиона учеников. С начала года в 13 округах области построили 14 школ на 14,6 тысячи мест. До конца года запустят еще четыре. Туда пойдут 3,9 тысячи ребят.

Как рассказали в Минэкономики региона, всего за шесть лет по нацпроекту построили 151 школу на 108 тысячи мест. Еще 64 учреждения отремонтировали.

В этом году также заработали 73 центра «Точка роста», а всего с 2019 года в Подмосковье появилось 505 таких мест.

В этом году запустили два «Кванториума» со своими лабораториями и центр цифрового образования «IT- клуб».

Всего в этом году на реализацию нацпроекта «Образование» выделили 30 миллиардов рублей, из них шесть — из федерального бюджета. Исполнение расходов на 1 октября составило 65%.