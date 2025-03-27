Еще 4 населенных пункта газифицируют в Коломне

В четырех населенных пунктах в Коломне проведут газ по губернаторской программе «Новая газификация». В деревне Боково-Акулово работы уже начались.

Ранее жители только мечтали о возможности газифицировать дома, а теперь им осталось только дождаться окончания строительно-монтажных работ.

Протяженность газопровода составит порядка 2,5 километров. Часть сети специалисты «Мособлгаза» уложат методом горизонтально-направленного бурения. Технология позволяет протянуть коммуникации через водные объекты и дороги. Строительство планируют завершить к концу апреля 2025 года.

Отметим, населенные пункты Боково-Акулово, Горки, Новопокровское и Молодинки включены в программу «Новая газификация».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Московской области.