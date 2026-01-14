Еще 4 молодые семьи в Подольске получили свидетельства на покупку жилья

Четыре молодые семьи из Подольска стали на один шаг ближе к своей цели благодаря муниципальной программе «Жилище». В торжественной обстановке первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов вручил свидетельства на покупку или на строительство жилья.

Чета Анохиных живет в Подольске восемь лет. Александр вместе с женой Ольгой и дочерью Варварой уже присматривают свое «гнездышко», отталкиваются от цен и доступности жилья.

«Выражаем благодарность за такую помощь молодым семьям, это очень важно для нас. Можно сказать, это наша основная мечта — покупка своего жилья, чтобы всем хватало места и в дальнейшем жить, развиваться», — поделился Александр Анохин.