Еще 4 молодые семьи в Подольске получили свидетельства на покупку жилья
Четыре молодые семьи из Подольска стали на один шаг ближе к своей цели благодаря муниципальной программе «Жилище». В торжественной обстановке первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов вручил свидетельства на покупку или на строительство жилья.
Чета Анохиных живет в Подольске восемь лет. Александр вместе с женой Ольгой и дочерью Варварой уже присматривают свое «гнездышко», отталкиваются от цен и доступности жилья.
«Выражаем благодарность за такую помощь молодым семьям, это очень важно для нас. Можно сказать, это наша основная мечта — покупка своего жилья, чтобы всем хватало места и в дальнейшем жить, развиваться», — поделился Александр Анохин.
Семья Стоякиных переехала в округ восемь лет назад, жили в Тамбовской области. Юлия и Александр воспитывают двоих детей. Молодая пара планирует смотреть просторное жилье в микрорайоне Межшоссейный. Стоякины живут в собственной, но небольшой квартире для четырех человек. Они уже присмотрели варианты будущего жилья.
Владимир Кравцов поздравил молодые семьи с этим важным событием в их жизни. «Прошли, на самом деле, непростой путь: сбор документов, подача всех заявок. И, соответственно сейчас, вы находитесь на финише. Я уверен, что в новом жилье, когда оно у вас уже появится, в этих квартирах, домах будет звучать детский смех», — сказал первый заместитель главы Подольска.
Мера поддержки реализуется в муниципалитете 19 лет. За эти годы 170 семей из Подольска улучшили свои жилищные условия.