Еще 4 молодые семьи в Домодедове получили сертификаты на покупку жилья

Сертификаты на приобретение или строительство жилья выдали четырем семьям в Домодедове. Важный документ им вручила глава муниципалитета.
Теперь семьи с детьми, получившие сертификаты, смогут улучшить жилищные условия: купить квартиру или построить дом.
«Домодедово выбирают многие для комфортной жизни, это радует, многие здесь создают свои семьи. Для нас это очень важно», — отметила глава городского округа Домодедово, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Хрусталева.
Такую возможность семьи получили благодаря государственной программе Московской области «Жилище». Ее реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Чтобы поучаствовать в программе, нужно обратиться в отдел учета и распределения жилой площади комитета по управлению имуществом администрации Домодедова. Он находится в доме № 1 на площади 30-летия Победы. Подробности по телефонам +7 (49-67) 92-41-21 и +7 (49-67) 92-41-22.
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