Еще 4 молодые семьи из Люберец приобрели жилье по льготной программе

Еще четыре молодые семьи переедут в собственное жилье в Люберцах. Им уже вручили ключи от новых квартир или домов.
Семьи получат квартиры по госпрограмме «Жилище». В Люберцах уже состоялось вручение ключей, рассказали в региональном Минжилполитики.
Принять участие в программе могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом они должны иметь доходы для оплаты 65%расчетной стоимости или получить кредит на эту сумму.
Всего в этом году жилищные условия по программе улучшат 246 семей.
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