Еще 4 медали выиграли подмосковные лыжероллеры на чемпионате России

Фото: СШОР "Истина"

Подмосковные спортсмены выиграли еще четыре медали на чемпионате России по лыжероллерам. Сейчас в копилке региональной сборной уже три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, чемпионкой России стала Виктория Лукашова в дисциплинах «суперспринт на 200 метров» и «масс-старт на 20 километров». Серебряными призерами соревнований в этой же дисциплине стали Екатерина Попова и Дмитрий Воронин.

Чемпионат России по лыжероллерам, который организовали по проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», проходит в Рыбинске с 23 по 28 июля.

Более 200 спортсменов из 35 регионов России состязаются в гонке преследования, спринте, эстафетах и масс-старте.

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