Еще 4 медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Котельниках

Медали вручили Александре Григорьевне Карповой, Анне Александровне Соколовой, Надежде Георгиевне Балашовой и Антонине Алексеевне Бизиной.

Надежда Георгиевна — Почетный ветеран Подмосковья, несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей. Она родилась в Ленинграде в 1936 году. В годы войны захватчики распределили ее семью на рабский труд в Латвию, а затем в Германию. После освобождения в 1946 году она переехала в Котельники и 44 года проработала ткачихой на Ковровом комбинате.

Антонина Алексеевна — труженица тыла. Она родилась в 1929 году в Рязанской области. С 1941 по 1947 годы Антонина училась в школе, где с 8 класса изучала санитарию. Предмет вел военврач-фронтовик. Она заметил ее талант и направил в военный госпиталь, где Антонина Алексеевна ухаживала за раненными после занятий.

Анна Александровна — тоже труженица тыла. Она родилась в 1931 году в Брянской области. В годы войны жила в оккупации, школы были закрыты. После освобождения возобновила учебу и окончила 10 классов. В 1949 году Анна Александровна поступила в педагогическое училище.

Александра Григорьевна — труженица тыла из Рязанской области. Она родилась в 1931 году. После войны с семьей переехала в Котельники в микрорайон Опытное поле. Александра Григорьевна трудилась на полях в микрорайоне Белая Дача, а затем более 17 лет проработала в теплицах.

«От всей души желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Спасибо за все!» — сказал Михаил Соболев.