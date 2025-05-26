Еще 4 машины для защиты и обслуживания лесного фонда закупили в Подмосковье

В Подмосковье активно обновляют парк специализированной техники для защиты и обслуживания лесного фонда. Материально-техническую базу «Мособллеса» пополнили четыре новые машины различного назначения.

Лесопожарная техника поступает формированиям Комитета лесного хозйства по национальному проекту «Экологическое благополучие». Прочие машины закупают за счет областного бюджета.

«Помимо ликвидации пожаров, в лесничествах техника необходима для лесохозяйственных работ. Были закуплены гусеничный трактор „Агромаш-110ТГМ“, автомобиль повышенной проходимости „Соболь“, лесовоз и автовышка на базе КАМАЗ», — сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Алексей Ларькин.

Все машины оснащены современной системой мониторинга ГЛОНАСС, что позволяет не только отслеживать их местоположение в реальном времени, но и оперативно координировать проведение работ. Это особенно важно в условиях большой площади подмосковных лесов и необходимости быстрого реагирования на возникающие угрозы.

Обновление автопарка позволит значительно повысить эффективность работы специалистов, улучшить противопожарную защиту лесов и проводить необходимые хозяйственные работы с применением современных технологий.