Еще 4 котельные реконструируют в Лотошине к декабрю

До конца ноября в муниципальном округе Лотошино реконструируют четыре котельные. Работы проведут по Народной программе партии «Единая Россия».

Председатель Совета депутатов округа Алексей Куликов отметил, что среди объектов, которые обновят, – котельные № 4 и № 6 в поселке Лотошино, а также два объекта в населенных пунктах Михалево и Микулино.

Специалисты отремонтируют фасады и кровлю зданий, а также установят там новое оборудование.

«Котельная № 4 обслуживает многочисленный жилой сектор, баню и Лотошинскую больницу. Капремонт идет по графику, сделано 70% работ. Внутри здания уже установили три новых современных котла», — рассказал Алексей Куликов.

По Народной программе партии в Лотошине плановые работы уже провели во всех 24 котельных. Кроме того, в муниципалитете заменили около двух километров теплосетей.

Также специалисты отремонтировали свыше 300 квадратных метров кровли жилых домов и более 20 квадратных метров отмостки.