Еще 4 контейнерные площадки благоустроили в Лотошине

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

В Подмосковье большое внимание уделяют содержанию контейнерных площадок. Жители Лотошино выразили обеспокоенность по поводу некачественной уборки мест для сбора мусора по четырем адресам. Указанные локации оперативно привели в порядок.

Жители Лотошина обнаружили навалы мусора на контейнерных площадках на Тверской и Ветеринарной улицах, а также в поселке Кировском на улице Рогова и в деревне Ушаково.

«Сотрудники территориального отдела № 6 помогли навести порядок и устранить нарушения. После проведения разъяснительных бесед, специалисты исправили недочёты и пересмотрели подход к организации чистоты», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Жителям Московской области напоминают, что нарушение правил утилизации строительного мусора, бытовых отходов, веток и травы может привести к образованию навалов рядом с контейнерными площадками. Сообщить о скоплениях мусора можно с помощью Telegram-бота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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