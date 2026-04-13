Еще 4 компании Подмосковья получили льготные займы Фонда развития промышленности

Фонд развития промышленности Подмосковья за три месяца поддержал проекты почти на миллиард рублей. Льготные займы получили четыре компании.

Общий объем инвестиций в проект составит 918 миллионов рублей, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Общая сумма средств, предоставленных компаниям в формате льготных займов по итогам квартала, составила 521 млн рублей. Успешная реализация инвестиционных проектов, получивших поддержку ФРП МО, позволит создать в Подмосковье 80 новых рабочих мест», — уточнила она.

Так, поддержку получила «Егорьевская птицефабрика», которая планирует реконструировать завод комбикормов. В обещй сумме предприятие инвестирует в новый проект 345 миллионов рублей, из которых 150 миллионов приходится на займ ФРП. В результате на заводе появится 50 рабочих мест. Проект реализуют до конца года.

Еще 150 миллионов предоставили ООО «НПЦКТ» из Дмитрова и ООО «Фонтан» из Орехово-Зуева, а «Трубопроводные системы и технологии» получила 71 миллион.

