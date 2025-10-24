Еще 4 команды представят Подмосковье на чемпионате студенческой хоккейной лиги

В Подольске начался четвертый сезон регулярного чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги. Четыре новые команды региона стали участниками спортивного мероприятия.

В число дебютантов вошли коллективы «Granit Dragons» из Долгопрудного, «Дмитров», «Спартак-Орехово ГГТУ» и РАНХиГС Академия Петрова из Красногорска.

Общее число коллективов, борющихся за победу в сезоне 2025-2026, достигло 22.

Соревнования уже успели порадовать болельщиков первыми результатами. Так, «Студенческий Витязь» на своей площадке уверенно переиграл новичков «Granit Dragons» со счетом 12:1.

Команда Губернского колледжа из Серпухова одержала победу со счетом 15:0 над коллективом РГСУ-Клин.

Хоккеисты МФЮА из Сергиева Посада доказали свое превосходство над спортсменами «Лидера» из Ивантеевки, завершив встречу со счетом 12:4.

Клуб «Дмитров» разгромил «Королев ТУ» — 10:0. А «Спартак-Орехово ГГТУ» в своей первой игре одолел лобненский коллектив «Колледж „Подмосковье“-Крылья-Лобня» с результатом 6:3.

Национальная студенческая хоккейная лига проходит в рамках государственной программы «Спорт России».