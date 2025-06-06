Еще 4 учителя из Чехова победили на муниципальном этапе областного конкурса

Учителя из муниципального округа Чехов прошли отбор на премию губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов». Все материалы отправили в региональную комиссию, на которой будут определять победителей.

Конкурсный отбор включает 18 номинаций и проходит в течение года в три этапа: школьный, муниципальный и региональный.

Оценка работы педагогов основывается на уровне учебных достижений их учеников, включая результаты государственной итоговой аттестации и текущей успеваемости, участие в олимпиадах и конкурсах, а также на реализации ФГОС в образовательном процессе, распространении опыта и профессиональном саморазвитии.

Победителями второго этапа стали Марина Наумова из средней школы № 10, Марина Гребенюк из Любучанской средней школы, Екатерина Емельяненко из средней школы № 10 и Антон Чепухалин из Новобытовской средней школы.