Еще 4 IT-гранта выдали в Подмосковье

IT-компании продолжают получать гранты в Подмосковье. Финансовую поддержку предоставили еще четырем компаниям.

Новые соглашения о выдаче IT-грантов подписали в Подмосковье. Финансовую поддержку получили еще четыре компании, рассказали в региональном Мингосуправления.

Гранты помогают создать конкурентоспособные технологические решения и занять лидерские позиции в IT, отметил первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

«Развитие цифровой экономики и укрепление технологического потенциала Подмосковья — стратегические задачи региона. В этих целях IT-компаниям, соответствующим установленным критериям, предоставляется комплекс мер государственной поддержки», — сказал он.

Гранты получили компании «РТК-Платформа здоровья», «ПерфектКом АйТи Солюшнс», «ВегаМашПроект» и «РТ МИС».

Участвовать в программе могут компании, зарегистрированные в регионе и получающие не менее 30% выручки от IT-деятельности. Основное требование — трудоустройство пяти и более новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц.

Узнать больше о порядке отбора заявок можно на региональном портале госуслуг.