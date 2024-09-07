Еще 4 исторических здания отремонтируют в Коломне к 2025 году

В Коломне продолжаются работы по капитальному ремонту жилых домов, имеющих статус объектов культурного наследия. В программу на 2023–2025 годы включены сразу четыре таких здания, что подчеркивает важность сохранения исторического облика города.

На улице Островского, 20 активно ведутся ремонтные работы. Этот дом является примером купеческой застройки начала XIX века, и его реставрация требует особого внимания к деталям. Заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич отметил, что первый объект на улице Гражданской, 106 уже отремонтирован, а еще в двух домах работы идут полным ходом.

Важно подчеркнуть, что реставрацией занимаются специализированные строители-реставраторы, которые восстанавливают уникальные архитектурные элементы. Так, например, белокаменные подоконники на доме на Островского были восстановлены по нескольким сантиметрам оригинала. В советские годы фасады ремонтировались с использованием цемента, что негативно сказывалось на состоянии белого камня. Современные реставраторы исправляют эти ошибки, возвращая зданиям их исторический облик.

Эти усилия направлены на то, чтобы сохранить культурное наследие Коломны для будущих поколений и подчеркнуть уникальность архитектурного стиля города.

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